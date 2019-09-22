قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع له اليوم عرض تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات على النواب المجتمعين بالأغلبية في جلسة مغلقة يوم الأربعاء، على الساعة ال10 صباحا للبث في رفع الحصانة ابرلمانية عن النائبين بهاء الدين طليبة عن ولاية عنابة و إسماعيل بن حمادي عن ولاية برج بوعريريج.

و كانت نفس اللجنة قد اجتمعت يوم 16 سبتمبر لدراسة طلب وزير العدل من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين و أحالت تقريرها على مكتب البرلمان.