قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، عقد جلسة للمجلس الأربعاء القادم للنظر في طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق برفع الحصانة عن النائبين بهاء الدين طليبة وإسماعيل بن حمادي، حسب بيان لهذه الهيئة التشريعية.

وجاء في البيان أن مكتب المجلس "عقد اليوم الأحد اجتماعا برئاسة سليمان شنين وقد استهل أشغاله بالاطلاع على تقارير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول طلب وزير العدل، حافظ الأختام برفع الحصانة عن نائبين" (بهاء الدين طليبة وإسماعيل بن حمادي).

وأضاف المصدر أن المكتب "قرر لهذا الغرض عقد جلسة للمجلس يوم الأربعاء 25 سبتمبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا".

وعقب ذلك، درس المكتب تصريحا بشغور مقعد نائب بسبب الوفاة، كما درس وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه ليضبط في الأخير الجدول الزمني لأشغاله خلال الفترة القادمة وينظر في قضايا متفرقة.