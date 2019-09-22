فاز نادي نابولي خارج الديار على حساب مضيفه ليتشي بنتيجة (4-1) اليوم الأحد برسم الجولة الرابعة من البطولة الايطالية لكرة القدم.

وسجل أهداف اللقاء كل من ليورينتي (28 و 82) وأنسينيي (40 ض ج) وفابيو رويز (52) فيما سجل الهدف الوحيد لفائدة ليتشي اللاعب مانكوسو (61).

وعرفت المواجهة مشاركة الظهير الايسر الجزائري فوزي غولام في جميع أطوارها.

وعلى اثر هذا الفوز يحتل نادي الجنوب الايطالي على المرتبة الثالثة برصيد 9 نقاط, مبتعدا عن المتصدر الإنتر بثلاث خطوات (12ن) و يوفنتوس (10ن) صاحب المركز الثاني.

أما ليتشي فيحتل الصف ال18 بمجموع ثلاث نقاط.

من جهته، فاز نادي روما على بولونيا بنتيجة (2-1) ليرتقي إلى الصف الرابع بمجموع 8 نقاط، أما بولونيا فيتراجع إلى المركز الخامس بسبع نقاط.