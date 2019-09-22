يمثل بوجمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية السابق، غدا الإثنين، أمام المحكمة العليا، للتحقيق معه حول شبهات فساد.

ويشتبه في طلعي تورطه في قضايا فساد، منها منح امتيازات غير مبررة عمدا عند إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخترق القوانين و التنظيمات و تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قد لجأت شهر جوان الماضي إلى تقديم طلب للمجلس الشعبي الوطني، لرفع الحصانة البرلمانية عنه، بصفته كان عضوا في البرلمان.