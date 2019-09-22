أحرز كريم بنزيمة هدفا بضربة رأس ليقود ريال مدريد للفوز 1-صفر في ضيافة أشبيلية ليتقاسم صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ونجح ريال في التعافي سريعا من الهزيمة المذلة بثلاثية دون رد أمام باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وسجل بنزيمة الهدف أمام فريق يولن لوبتيغي، مدرب ريال السابق، بعدما قابل كرة عرضية من داني كاربخال ووضعها برأسه قوية في المرمى في الدقيقة 64.

وبات رصيد ريال 11 نقطة من خمس مباريات ويتقاسم القمة مع أتليتيك بيلباو بينما تراجع أشبيلية، الذي كان يتصدر المسابقة قبل بداية الجولة، إلى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند عشر نقاط.