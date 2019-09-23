ذكرت تقارير إعلامية أنه سيتم الشروع في العمل، العام المقبل، على إنشاء أول معبد يهودي رسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يكتمل البناء عام 2022. وأوردت صحيفة “ذا ناشيونال” التي تصدر في أبوظبي، أمس، إن المعبد اليهودي سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه “بيت العائلة الإبراهيمية” في العاصمة أبوظبي، سيحتوي أيضا على مسجد وكنيسة. وكشفت السلطات عن هذا المجمع، في فيفري الماضي، في أعقاب زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للإمارات التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية. ورغم أن المعبد اليهودي “الكنيس” سيكون الأول في الإمارات، فإن مجموعة صغيرة من الوافدين اليهود تستخدم بيتا في دبي لإقامة شعائرها الدينية. ويوجد في الإمارات دور عبادة رسمية أخرى مثل كنائس مسيحية ومعبد هندوسي ومعبد سيخي. للإشارة، فإن أغلب المقيمين في الإمارات من العاملين الوافدين، وأكبر طائفة منهم من الهنود. وقالت السفارة الهندية في أبوظبي إن 2.6 مليون هندي يعيشون في الإمارات، أي حوالي 30 في المائة من مجموع السكان في البلاد. وتعمل الإمارات على ترويج صورتها كمركز للتسامح، وتقول إنها تدعم الحرية الدينية والتنوع الثقافي.