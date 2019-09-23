ألهب خبر وفاة الطفلة ‘’ندى’’ التي لم تتجاوز ربيعها الخامس، موقع التواصل الاجتماعي ‘’فايسبـوك’’ بعدما تجاوز عدد المشاركات والتعليقات على خبر وفاتها المأساوي الآلاف. وكانت مدينة الهامل، مكان عزاء العائلة، قد شهد ولمدة أسبوع توافد المعزين من كل مكان وبالآلاف تعاطفا مع والدّي الفقيدة وعائلتها. وكانت ‘’ريحانة الجنة” مثلما وصفها رواد ‘’فايسبـوك’’ قد توفيت، قبل أسبوع، جراء لسعة عقرب بمدينة بوسعادة. ورغم جهود الطاقم الطبي لإنقاذها، إلا أن إرادة الله كانت الأسرع ولفظت أنفاسها الأخيرة.