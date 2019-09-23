دخل المحبوس رابح حسام، الموقوف بسجن حملة في باتنة، في إضراب عن الطعام منذ أزيد من خمسة أيام بسبب تأخر محاكمته، حيث تم توقيفه في نوفمبر 2013 في قضية مخدرات معقدة ومتعددة الأطراف بمدينة نڤاوس، التي فصلت محكمتها بعدم الاختصاص على اعتبار أنها جناية وليست جنحة، ثم أيد مجلس قضاء باتنة الحكم نفسه. وبعد إجراءات طعن النيابة القانونية، حول الملف إلى المحكمة العليا، لكن مرت 6 سنوات كاملة، وهذا المحبوس ينتظر أن يحاكم، هكذا ترجت والدته المعاقة أهل الاختصاص وناشدت وزير العدل التدخل لإنهاء هذه المعاناة.