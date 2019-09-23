ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة بفعل شكوك حيال مدى سرعة استئناف السعودية إمدادات الخام بالكامل بعد هجوم على أكبر منشأة معالجة في المملكة واستمرار التوترات الشديدة في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولار للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولار مرتفعا 76 سنتا بما يعادل 1.18 بالمائة بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.73 دولار للبرميل، بزيادة 64 سنتا أو 1.1 بالمائة بعدما سجل في وقت سابق 59.39 دولار.

ورغم جهود السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لطمأنة الأسواق العالمية على قدرتها استئناف الإنتاج بالكامل في نهاية الشهر الجاري بعد الهجوم الذي وقع في منتصفه، فإن شكوك العملاء والتجار مستمرة. وأدى الهجوم لتوقف نصف إنتاج المملكة النفطي.