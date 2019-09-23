عثرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس على مخبأ للأسلحة والذخيرة ، خلال عملية بحث وتفتيش قامت بها بولاية تمنرست في سياق محاربة الإرهاب ومراقبة الحدود وحمايتها.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 سبتمبر 2019، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على: (01) رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم، (01) رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم، (02) مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، (01) قذيفة للقاذف الصاروخي RPG-7، (10) قذائف مضادة للدبابات FLG، (02) صمامين عيار 82 ملم، بالإضافة إلى (265) طلقة من مختلف العيارات.

وأضاف بيان الوزارة، إن مثل هذه النتائج المحققة ميدانيا لدليل على اليقظة العالية ومدى فعالية وحدات الجيش الوطني الشعبي المُكلفة بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.