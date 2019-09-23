تم استقبال 94 حالة جديدة لمصابين بتسمم غدائي بمصلحة الأمراض المعدية بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران "الدكتور بن زرجب"، إلى غاية صباح اليوم الإثنين وتم التكفل بهم.

وأوضح مسؤول خلية الاتصال بهذه المؤسسة الاستشفائية كمال بابو لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بهذا العدد من المصابين الذين تم استقبالهم في الفترة من مساء أمس الأحد إلى غاية صباح اليوم ارتفع عدد الذين تعرضوا لتسمم غذائي جراء تناولهم وجبات خفيفة بمطعمين بغرب مدينة وهران إلى 198 حالة من بينهم 23 طفلا.

وقد غادر جميع المصابين المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الضرورة باستثناء 15 طفلا لا يزالون تحت الرقابة الطبية وتجاوزوا مرحلة الخطر.

يذكر أن مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران كانت استقبلت إلى غاية بعد ظهر أمس 104 مصاب بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات غير صالحة في محلين للأكلات السريعة غرب مدينة وهران وتتراوح أعمارهم بين 4 إلى 80 سنة.

وأبرز كمال بابو بأن المصابين أغلبهم عائلات مكونة من 2 إلى 4 أفراد مضيفا أن المصابين الأطفال أعمارهم تتراوح بين 4 و 16 سنة.