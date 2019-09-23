تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل للأمن الوطني، اليوم الإثنين، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار متكونة من أربعة اشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و 44 سنة، لتورطهم في تكوين جمعية أشرار من أجل اقتراف جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة مع إخفاء أشياء مسروقة.

العملية جاءت على إثر تقدم أحد الضحايا لذات الفرقة، من أجل إيداع شكوى رسمية على أساس تعرض مسكنه بمدينة الجلفة للسرقة من قبل مجهولين، الذين استولوا على مبلغ مالي قدره 510 مليون سنتيم، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الحلي وبعض الأجهزة الإلكترونية.

فور تلقي البلاغ كثف عناصر الفرقة من عمليات البحث والتحري، إلى أن تم تحديد هوية أحد المشتبه بهم، الذي أخضع لعملية مراقبة محكمة أفضت إلى توقيفه رفقة شركائه الثلاثة في القضية مع استرجاع جل المسروقات، هذا وقد ثبت تورط المشتبه به الرئيسي في عديد القضايا المماثلة التي كانت محل تحقيق ضد مجهول.



بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه بهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.