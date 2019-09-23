دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد 12 مخبأ للجماعات المحلية بولاية المدية في عملية تمشيط بالمنطقة،بينما أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك 16 شخصا وحجزت معدات التنقيب عن المعادن ومركبات، بولاية تمنراست.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الإثنين أنه، في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 سبتمبر 2019، خلال عملية بحث وتمشيط بالمدية، إثنى عشر (12) مخبأ للجماعات الإرهابية تحتوي على ألبسة وأغراض مختلفة.



وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين ڤزام، (16) شخصا وحجزت عشرة (10) مولدات كهربائية وثماني (08) مطارق ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن و(248) كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، بالإضافة إلى ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع وشاحنتين (02) ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية وآلة (01) لتكسير الحجارة.



من جهة أخرى، حجزت وحدات لحرس السواحل، بكل من مستغانم والغزوات، (67.7) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (100) قرص مهلوس و(4081) وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران والمسيلة.