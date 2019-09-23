سيسجل غدا الثلاثاء تذبذبا في توزيع المياه ببلديتي وهران ومرسى الكبير بسبب أشغال مبرمجة، حسبما استفيد اليوم الإثنين من شركة المياه والتطهير للولاية "سيور".

وستشرع شركة "سيور" غدا الثلاثاء في إنجاز أشغال ربط ثنائي بقناة تحويل ذات قطر 400 ملم على مستوى حي كوشة الجير (بلدية وهران) مما سيتسبب في تذبذب في توزيع المياه الصالحة للشرب إلى غاية الانتهاء منها، حيث حددت مدتها بـ 24 ساعة.

وسيمس هذا التذبذب عدة مناطق ببلدتي وهران ومرسى الكبير، وتخص كل من كوشة الجير و أرض لوبو و أرض جربو و أرض غزال و المنطقة العليا لسيدي الهواري، بالنسبة لبلدية وهران و كذا بلدية مرسى الكبير.

وأشارت الشركة المعنية إلى أن هذه الأشغال ستشرف عليها مؤسسات تعمل لصالح مديرية الموارد المائية لولاية وهران.