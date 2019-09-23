سحب إلى غاية اليوم الإثنين، 39 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل استمارات اكتتاب التوقيعات، حسب ما علم لدى المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع.

ومن بين هؤلاء الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد أحرار وممثلي أحزاب من بينهم علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد، عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء، علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري ومراد عروج رئيس حزب الجزائر للرفاه، يوضح نفس المسؤول.

من جهته، أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري في بيان له أن قيادته، "راسلت رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بهدف إبداء الرغبة في تكوين ملف الترشح"، على أن يتم البت في قرار المشاركة في الاستحقاقات المقبلة "خلال الندوة الوطنية للمكاتب الولائية للحزب المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل".