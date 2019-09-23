أكد مجمع "سوناطراك"، اليوم الإثنين، على ضرورة التعجيل بوضع قانون جديد للمحروقات بغرض بعث أنشطة الشراكة ورفع حصتها الإنتاجية.

وجاء في وثيقة حول "العقود النفطية، التطورات والآفاق" تحصلت وكالة الانباء الجزائرية على نسخة منها، أن"إنتاج المحروقات بالشراكة يمثل في الواقع ربع الإنتاج الوطني بعد أن شهد مساهمة بلغت حوالي 33 بالمائة سنة 2007.

يأتي هذا الانخفاض في الإنتاج بالشراكة في سياق لا يوحي بآفاق ملموسة لتجديد هذا النشاط والنهوض به في ظل قانون المحروقات الحالي".

وحسب "سوناطراك"، فإن "هذا المناخ يجعل من الضروري والعاجل أكثر من أي وقت مضى وضع قانون جديد متعلق بالمحروقات وتكييفه مع السياق الدولي وكذا تعزيز الميزة التنافسية للجزائر".

في ذات السياق، أوضح المجمع أنه يسعى على المستوى الداخلي إلى "تفعيل نشاط الشراكة الذي لا تعكس نتائجه الأخيرة الإمكانات الحقيقية لمجالنا المنجمي".