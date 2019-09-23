تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمورة بولاية غليزان من حجز 2338 قرصا مهلوسا ضبطت بسيارة سياحية وكانت مخبأ في ثلاث علب حلويات الأطفال.

وحسب بيان الدرك الوطني، فإنّ العملية تمت إثر معلومات واردة مفادها قيام صاحب سيارة سياحية بنقل كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة، إثرها تم وضع خطة محكمة على مستوى الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين مدينتي غليزان وتيارت، أين تم توقيف سيارة نوع رونو ميقان قادمة من مدينة غليزان في طريقها إلى بلدية زمورة، بعد تفتيشها تم العثور على ثلاثة (03) علب حلويات خاصة بالأطفال ألمانية الصنع بداخلها 2338 قرص مهلوس من مختلف الأنواع (صنع أجنبي)، كما تم توقيف سيارة أخرى أستعملت لفتح الطريق، تنفيذا لتعليمات النيابة تم حجز المركبتين ووضعهما بالمحشر وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة حيث أودعوا الحبس.