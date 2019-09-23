أعلن المدير العام للوقاية و ترقية الصحة بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، الدكتور جمال فورار، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، عن تسجيل 10 وفيات منذ بداية السنة الجارية على مستوى عدة ولايات، وهذا اثر تعرض الضحايا إلى عضة من طرف حيوانات مصابة بداء الكلب، علما أن المعدل السنوي يتراوح ما بين 15 إلى 20 حالة وفاة نتيجة هذا المرض.

وفي تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي و تحسيسي لفائدة ممثلي وسائل الإعلام حول هذا المرض، أكد الدكتور فورار أن "الجزائر تسجل سنويا 120.000 عضة حيوانات وقرابة 900 حيوان مصاب بداء الكلب و بين 15 و 20 حالة وفاة. و بالنسبة للسنة الجارية، تم تسجيل 10 وفيات".

واعتبر ذات المسؤول أن "كل حالة وفاة هي مأساة"، وأشار إلى أن الأطفال يكونون دائما هدفا للحيوانات المصابة بداء الكلب. ودعا هذا المسؤول أولياء الأطفال إلى التحلي باليقظة من أجل تفادي وقوع أبنائهم ضحايا لهذه الحيوانات مع تعليمهم الاحتياطات الواجب اتخاذها اتجاه الحيوانات الأليفة.

و ابرز الدكتور فورار أن حالات الوفيات هذه "يمكن اجتنابها" كون الوسائل الضرورية "متوفرة"، مشيرا إلى الأمصال و اللقاحات، بما في ذلك اللقاحات الموجهة للحيوانات مع اللجوء إلى تكميم أفواهها عند وجودها خارج المنزل "كإجراء وقائي"، وإلى قتل الكلاب الضالة و إنشاء محاشر الحيوانات.

وذكر نفس المسؤول أنه تم إصدار تعليمة وزارية سنة 2015 تشير إلى أهمية الوقاية من داء الكلب، و التي تهدف إلى الوصول إلى 0 وفاة مثلما سطرتها المنظمة العالمية للصحة، مشيرا إلى إشراك فاعلين آخرين علاوة على قطاع الصحة في هذا المجال، على غرار الداخلية والجماعات المحلية والتربية الوطنية والفلاحة. وعلاوة على هذه الوزارات، أكد فورار على "دور وسائل الإعلام بخصوص الوقاية والتصرفات الواجب اتخاذها عند الوقوع ضحية لعضة من طرف الحيوانات"، موضحا أن الأمر يتعلق، غالبا، بالكلاب والقطط وبصفة أقل الثعالب والحمير والأبقار.

وفي حال التعرض إلى عضة من طرف هذه الحيوانات، دعا فورار الضحايا إلى "التوجه إلي مؤسسات الصحة من أجل تلقي العلاجات و اللقاحات اللازمة"

ويعتبر الكلب "داء خطير من أصل فيروسي" يمس أساسا الثدييات. بعد ظهور الأعراض يكون هذا المرض فتاكا في غالب الحالات. ينتقل فيروس داء الكلب إلى الإنسان عن طريق العض.