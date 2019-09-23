أغلق اليوم سكان حي بوخبيزة مقر بلدية الشط بالسلاسل احتجاجا على أشغال مشروع جامد لشبكة تصريف المياه القذرة بما تسبب حسبهم في أغراق بيوتهم الأرضية وسط مياه التصريف المتعفنة.

وفي بلدية عصفور، واصل أيضا سكانها غلق مقر البلدية بالسلال لليوم السادس على التوالي ، ويصر السكان على دعوة الوالي لزيارة ميدانية واطلاعه على معاناتهم اليومية جراء الغياب الكلي للتنمية المحلية وفي جميع المجلات مع انهيار المنشأت القاعدية كالطرقات الحضرية والطريق الولائي الذي هدمته شاحنات أشغال الطريق السيار وانهيار الإنارة العمومية وانعدام مياه الشروب وغياب التهيئة بالمجمعات السكنية الريفية واعتبروا بأنهم ضحية الإقصاء والتهميش من مختلف البرامج .

ومن جهتهم، أقدم سكان قرية الحمامدة على غلق الطريق الوطني 44 بعد معركة تسبب فيها سائق جرافة نوع طبقة الزفت لتجديد الطريق وقبله بيوم واحد وعلى نفس الطريق أغلق المجمع الريفي أولاد عبد الله احتجاجا على عدم ربطهم بالكهرباء منذ 2012 .

وفي سياق غلق البلديات سكان بلدية الشافية بدورهم قد أغلقوا مقر البلدية نهاية الأسبوع المنصرم لمدة يومين بحاويات تجميع القمامة نهاية الأسبوع الأخير " الأربعاء والخميس " احتجاجا على أزمة مياه الشروب التي عمرت لأكثر من سنة مع غياب عمليات التهيئة الموعودة من قبل السلطات واستيائهم على حرمانهم من مياه سد الشافية الذي يقع باقليم بلديتهم.