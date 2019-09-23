نصر حسين داي يفوز على وفاق سطيف

رياضة
23 سبتمبر 2019 () - واج/س.أ
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فاز فريق نصر حسين داي على الضيف وفاق سطيف  بنتيجة (4-3) الشوط الأول (3-0) اليوم الاثنين بملعب عمر حمادي ببولوغين  (الجزائر)، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم  والتي تتواصل يوم غد الثلاثاء.

وسجل أهداف اللقاء كل من زردوم (4 و 20 و 64) وبوتمان (17) لفائدة "النهد"،  وسويبع (46 و 53) ولعريب، (48) لصالح "النسر السطايفي".

وبعد تسجيلها الفوز الأول في الموسم، ترتقي "النصرية" إلى الصف السابع رفقة  كل من اتحاد بسكرة ونجم مقرة بمجموع 6 نقاط، في حين يحتل الوفاق المرتبة 12  برصيد 4 نقاط, رفقة شبيبة الساورة المنقوصة من مواجهتين.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الأحد 15 سبتمبر بإجراء لقاء مقدم بين  مولودية وهران ومولودية الجزائر (2-3)، فيما ستتواصل يو غد الثلاثاء بلعب خمس  مباريات. 

الاثنين :

نصر حسين داي - وفاق سطيف     4 - 3  

الثلاثاء: 

سطيف: نجم مقرة - شباب قسنطينة (16:00سا بدون جمهور)

بولوغين : نادي بارادو - جمعية الشلف (17:00سا)

تيزي وزو : شبيبة القبائل - شباب بلوزداد (17:45سا) 

برج بوعريريج : أهلي برج بوعريريج - جمعية عين مليلة ( 18:45سا) 

بسكرة : اتحاد بسكرة - اتحاد بلعباس ( 19:00سا) 

بولوغين : اتحاد الجزائر- شبيبة الساورة (تبرمج في وقت لاحق)  

مقابلة لعبت (الاحد 15 سبتمبر) : 

مولودية وهران - مولودية الجزائر   2 - 3  

     -- الترتيب                نقاط         لعب    

-1/ مولودية الجزائر          10          4

-2/ أهلي برج بوعريريج     8            4

-3/ شبيبة القبائل               7            3

--/ شباب بلوزداد              7            3

--/ اتحاد الجزائر               7            3

--/ مولودية وهران            7            5

-7/ اتحاد بسكرة               6             3

--/ نجم مقرة                   6            4

--/  نصر حسين داي          6            5

-10/ جمعية عين مليلة        5            4

-11/ شبيبة الساورة           4           3

--/ وفاق سطيف               4           5

-13/ شباب قسنطينة          2            4

-14/ جمعية الشلف            1            3

--/ اتحاد بلعباس               1            4 

-16/ نادي بارادو             0            3.

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