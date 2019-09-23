فاز فريق نصر حسين داي على الضيف وفاق سطيف بنتيجة (4-3) الشوط الأول (3-0) اليوم الاثنين بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر)، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي تتواصل يوم غد الثلاثاء.

وسجل أهداف اللقاء كل من زردوم (4 و 20 و 64) وبوتمان (17) لفائدة "النهد"، وسويبع (46 و 53) ولعريب، (48) لصالح "النسر السطايفي".

وبعد تسجيلها الفوز الأول في الموسم، ترتقي "النصرية" إلى الصف السابع رفقة كل من اتحاد بسكرة ونجم مقرة بمجموع 6 نقاط، في حين يحتل الوفاق المرتبة 12 برصيد 4 نقاط, رفقة شبيبة الساورة المنقوصة من مواجهتين.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الأحد 15 سبتمبر بإجراء لقاء مقدم بين مولودية وهران ومولودية الجزائر (2-3)، فيما ستتواصل يو غد الثلاثاء بلعب خمس مباريات.

الاثنين :

نصر حسين داي - وفاق سطيف 4 - 3

الثلاثاء:

سطيف: نجم مقرة - شباب قسنطينة (16:00سا بدون جمهور)

بولوغين : نادي بارادو - جمعية الشلف (17:00سا)

تيزي وزو : شبيبة القبائل - شباب بلوزداد (17:45سا)

برج بوعريريج : أهلي برج بوعريريج - جمعية عين مليلة ( 18:45سا)

بسكرة : اتحاد بسكرة - اتحاد بلعباس ( 19:00سا)

بولوغين : اتحاد الجزائر- شبيبة الساورة (تبرمج في وقت لاحق)

مقابلة لعبت (الاحد 15 سبتمبر) :

مولودية وهران - مولودية الجزائر 2 - 3

-- الترتيب نقاط لعب

-1/ مولودية الجزائر 10 4

-2/ أهلي برج بوعريريج 8 4

-3/ شبيبة القبائل 7 3

--/ شباب بلوزداد 7 3

--/ اتحاد الجزائر 7 3

--/ مولودية وهران 7 5

-7/ اتحاد بسكرة 6 3

--/ نجم مقرة 6 4

--/ نصر حسين داي 6 5

-10/ جمعية عين مليلة 5 4

-11/ شبيبة الساورة 4 3

--/ وفاق سطيف 4 5

-13/ شباب قسنطينة 2 4

-14/ جمعية الشلف 1 3

--/ اتحاد بلعباس 1 4

-16/ نادي بارادو 0 3.