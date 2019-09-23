يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم، نظيره من الكونغو الديمقراطية يوم الخميس 10 أكتوبر على الساعة 20:45 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في لقاء ودي تحضري، تحسبا للاستحقاقات الرسمية المقبلة، حسبما أعلنته اليوم الإثنين الاتحادية الجزائرية للعبة ( الفاف).



ففي إطار تواريخ الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) من 7 الى 18 أكتوبر، يلاقي المنتخب الوطني في مباراة ودية بوم الخميس 10 أكتوبر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ، نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية ( 20:45)، كما أفادت الهيئة الفديرالية على موقعها الرسمي على الأنترنت .



ويلعب أبطال إفريقيا، لقاء وديا ثانيا يوم 15 أكتوبر، ضد منتخب كولومبيا على الساعة 21:00، بملعب بيار موري بمقاطعة فيل نوف داسك بمدينة ليل الفرنسية.

وكانت الهيئة الفديرالية الجزائرية قد رسمت يوم الجمعة الماضي، إقامة المباراة أمام ممثلي أمريكا الجنوبية بفرنسا . ولم يلعب المنتخب الجزائري بفرنسا منذ اللقاء الودي الذي نشطه أمام مالي في 18 نوفمبر 2008 بمدينة روان .

للتذكير تندرج المواجهتان في إطار تحضير الفريق الوطني، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل ببرمجة لقاءين أمام : زامبيا بالجزائر وبتسوانا بغابورون .