رفعت المحكمة العسكرية بالبليدة مساء اليوم الإثنين جلسة محاكمة الفريق محمد مدين و اللواء غثمان طرطاق و السعيد بوتفليقة و لويزة حنون، التي استمرت منذ صباح اليوم، على أن يتم استئنافها غدا.

و صرح محامي الجنرال نوفيق لوسائل إعلام أن موكله رفض الامتثال أمام القضاء العسكري، و هذا ما قام به الجنرال طرطاق أيضا.

من جهته، رفض السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق و مستشاره، الإجابة على أسئلة القاضي و أصر على مغادرة قاعة المحاكمة، وفقا لنفس المصدر.

في نفس السياق، أوضح القاضي العسكري رفض طلب محاميي الجنرال مدين و لويزة حنون بتأجيل الجلسة لأسباب صحية، بعد أن عين أطباء لفحص المعنيين ليتبين عدم وجود داع للتأجيل.