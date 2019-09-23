أبدى وزير الشبيبة و الرياضة سليم رؤوف برناوي، استياءه من اللجنة الأولمبية الجزائرية ، على خلفية فضيحة الألبسة الرياضية" القديمة" ، التي منحتها اللجنة الأولمبية إلى رياضيي النخبة الوطنية المشاركين في العاب البحر الابيض المتوسط المنظمة من 23جويلية الماضي إلى غاية 01 سبتمبر الماضي باليونان .

وفضح وزير الشبيبة و الرياضة سليم رؤوف برناوي، على هامش زيارة العمل إلى قطاع الشبيبة و الرياضة في ولاية عنابة، إدارة اللجنة الأولمبية الجزائرية، على خلفية المعلومات التي وردت اليه ، بالإضافة إلى اطلاعه شخصيا خلال حديثه مع بعض الرياضيين من ولاية عنابة و المشاركين في دورة العاب البحر الأبيض المتوسط ، بأن اللجنة الأولمبية منحت لهم طقم من الالبسة و الاحذية الرياضة من المخزون القديم ، الذي يحمل علامة " كوك سبورتيف" ، الذي يعود اقتناءه من طرف اللجنة الأولمبية إلى سنة 2004.



وذكر وزير الشبيبة و الرياضة ، سليم رؤوف برناوي، بأنه كمسؤول على جهاز ضمن الطاقم الحكومي ليمكنه السكوت عن ما أسماه " بالمناكر" التي تحدث على مستوي الاتحادات و اللجنة الاولمبية، وأنه سيرفع تقريرا مفصلا إلى السيد الوزير الأول نور الدين بدوي ، حول الملف و وجهة ذهاب الأموال التي منحتها الدولة إلى اللجنة الأولمبية لدعم و تجهيز الرياضيين للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية الدولية و الإقليمية ، على غرار الالعاب الافريقية و العاب البحر الابيض المتوسط وغيرها من التظاهرات الرياضية الهامة.



واشار وزير الشبيبة و الرياضة، " أن السلطات العمومية ، سلمت مبلغ 26 مليار سنتيم إلى اللجنة الأولمبية لضمان تجهيز رياضيي النخبة المشاركين في الالعاب الأفريقية و المتوسطية الاخيرة، الا أن الواقع أظهر عكس ذلك ، بعدما أظهرت معلومات مؤكدة إلى الوزير ، بوجود نوع من" التسيب و اللامبالاة و التمييز " في منح الألبسة الرياضية إلى رياضيي النخبة الوطنية، و الدليل على ذلك ، تسليم اللجنة الأولمبية لاطقم من الألبسة الرياضية قديمة تحمل علامة تابعة لممون تم التعاقد معه في وقت سابق " كوك سبورتيف" ، التي حصل عليها رياضيون شاركوا في العاب البحر الأبيض المتوسط في اليونان ، في حين تم منح رياضيو النخبة الوطنية المشاركين في الالعاب الأفريقية المنظمة مؤخرا في المملكة المغربية ل 04 اطقم من الألبسة و احذية رياضية تحمل علامة " هيمال" و جوما". ما يطرح حسب الوزير تساؤلات لا يجب السكوت عنها من طرف الوزارة الوصية ، سينا وأن الدولة منحت اموال باهظة لضمان ظروف نشاط رياضي إلى لاعبي النخبة الوطنية دون تفرقة .



وأضاف الوزير ، أن الحكومة و بتوصيات من الوزير الأول حريصة على مراقبة و متابعة الأموال الممنوحة إلى مختلف الفعاليات الرياضية بهدف معرفة و جهة ذهاب اموال الدولة ومحاربة الفساد.

ومن جهة أخرى ، ذكر الوزير ، أن دولة الوزير الأول ، نور الدين بدوي ، بصدد وضع خريطة عمل دقيقة ، حول ملف تمويل الفرق الرياضية من طرف المؤسسات العمومية. ولم يخف الوزير استياءه من التصريحات و تهجم بعض الجمعيات و الفعاليات الرياضةورؤساء بعض النوادي على الوزارة لأسباب غير موضوعية. كما عبر الوزير عن أسفه الشديد من رفض النوادي الرياضية اقتراح الوزارة ، بمنح تسيير الملاعب ، ما عدا فريق مولودية العاصمة ، التي قبلت بمقترح الوزارة، ما جعلنا نصل إلى قناعة واضحة بأن جل النوادي تريد الربح السريع على المشروع الرياضي.