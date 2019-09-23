ردا على ما جاء في صفحة ”سوق الكلام” بجريدة ”الخبر” الصادرة بتاريخ 05/09/2019 العدد 9330 والتي جاء فيها ما مؤداه: أن المتحف الوطني للمجاهد لا يعترف برئيس الدولة، لأن صورته ليست معلقة في بهو المتحف. إن كل ما جاء في هذا الخبر يعتبر بهتانا، لأن صورة الرئيس عبد القادر بن صالح معلقة في إطار مميز منذ توليه مهامه إلى جانب صور الرؤساء الآخرين كما هو مبين في الصورة الفوتوغرافية (المرفقة) والملتقطة من الجدارية المخصصة للرؤساء المتعاقبين على رئاسة الجمهورية ببهو المتحف. كما أن الصورة التي نشرت مع الخبر، موضوع الرد، ليست صورة المتحف الوطني للمجاهد.