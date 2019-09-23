ذكرت مصادر مقربة من الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، أنه سيتقدم هذا الخميس لسحب أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل. تبون من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في تخصص الاقتصاد والمالية، قبل أن يتدرج في الإدارة حتى أصبح واليا للعديد من الولايات ثم يشغل عددا من المناصب الحكومية العليا بدءا بكاتب دولة للجماعات المحلية ووزيرا للثقافة والاتصال ثم وزيرا للسكن مرتين فوزيرا أول حين أعلن الحرب على ما عرف بعصابة النهب في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ما خلق حوله موجة من التضامن الشعبي سرعان ما كبرت بعد تنحيته على يد السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، وزمرة رجال الأعمال الموالين له وعلى رأسهم علي حداد والإخوة كونيناف وكذا الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي عيّن وزيرا أول خلفا له، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد.