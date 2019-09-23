تمنى سكان المناطق المتضررة جراء انقطاع التزود بالمياه على مدار السنة ولفترات طويلة في ڤالمة، لو أنهم تمكنوا من مخاطبة الوزير الذي زار مؤخرا الولاية، ليستعرضوا عليه المشاكل اليومية التي يعانون منها، والتي أصبحت هاجسا، واستنكروا على منتخبيهم ومسؤوليهم صمتهم جراء هذا الواقع المر، حيث بدل أن يدافعوا لصالح افتكاك مشاريع ترفع الغبن عنهم، عمدوا إلى توجيه الوزير لتدشين مضخة قديمة، وإلى سد حمام دباغ، حتى تبدو الولاية وقد حققت اكتفاء في المياه، رغم أنها بكل نواحيها تشكو العطش، وتنتظر مشاريع جديدة تغطي عجز تاملوكة وبرج صباط ولخزارة وبوعاتي محمود وغيرها من المناطق، من المياه منذ سنوات.