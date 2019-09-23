خرج سكان حي بزيوش بأعالي مدينة المدية، ليلة الأحد الماضي، للاحتجاج وتعبيرا عن نفاد صبرهم إزاء انقطاع الماء عن بيوتهم لمدة فاقت العشرة أيام، منذ إعلان الجزائرية للمياه عن تضرر تجهيزات الضخ بسد غريب جراء الأمطار الأخيرة. ورغم طمأنة المدير العام للجزائرية للمياه، عقب زيارة خاطفة للمدية مؤخرا في بيان أصدره، بإعادة المياه إلى الحنفيات في أسرع وقت، إلا أن ذلك لم يقنع هؤلاء أمام حدة الأزمة طوال هذه المدة، وقالوا إنه مهما كان سبب الانقطاع لقوة قاهرة، إلا أن البطء في إصلاح العطب حوّل الأمر إلى معضلة.