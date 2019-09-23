تجاهلت مديرية الثقافة لولاية سوق أهراس تسوية مستحقات الجمعيات الثقافية والفلكلورية المشاركة في مختلف التظاهرات محليا ووطنيا منذ 2017، حيث احتجت أكثر من 15 جمعية لعدة مرات على تهرب مدير القطاع وعدم التزامه بتعهداته من شهر لآخر بحجة ضعف الميزانية التي لا تكفي لاقتناء أبسط الاحتياجات، فما بالك بتسديد ديون بين 15 و20 مليون لكل جمعية. ولئن أصرت أغلبية الجمعيات على عدم التفريط في مستحقاتها بعد طول انتظار، فقد رأت أن مقاطعة استعراضاتها مع المديرية خاصة بمناسبة الزيارات الوزارية التي لا يستغني عنها المسؤولون، سيجعلها في موقف حرج.