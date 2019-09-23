نال الأرجنتيني، ليونيل ميسي، جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2019، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال حفل توزيع جوائز "الفيفا"، اليوم الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق ميسي على كل من، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.

وفي ما يلي المتوجين في حفل توزيع الجوائز:

الأمريكية ميغان رابينوا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العام 2019.

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم 2019:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - سيرجيو راموس - فيرجيل فان دايك - مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش - فرينيكي دي يونغ

خط الهجوم: كيليان مبابي - ليونيل ميسي - إيدن هازارد - كريستيانو رونالدو