انهزمت شبيبة الساورة, سهرة اليوم الاثنين, أمام الضيف الشباب السعودي بنتيجة 1-3 (الشوط الأول: 1-0) في لقاء ذهاب الدور ال16 للكأس العربية للأندية لكرة القدم الذي جرت وقائعه بملعب 20 أوت 1955 ببشار.



وتقدم النادي الجزائري في النتيجة عبر اللاعب يحيى الشريف في الدقيقة ال12 بعد ركلة حرة مباشرة عن بعد 25 متر أسكنها في شباك المنافس. خلال مجريات الشوط الثاني, تمكن الضيوف من تسجيل ثلاثية كاملة عبر سيبا (د60), الحمدان (د63) وأسبريا (د66).



ويبدو أن مهمة شبيبة الساورة قد تعقدت قبل مباراة الإياب المبرمجة في الفاتح من شهر أكتوبر 2019.



واضافة لشبيبة الساورة, ستكون الكرة الجزائرية ممثلة بناد آخر في المنافسة العربية, ويتعلق بمولودية الجزائر التي ستواجه نادي ظفار العماني لحساب ذهاب الدور ال16ي المقرر يوم غد الثلاثاء (سا 30ر20) بملعب 5 جويلية بالعاصمة.



ويبقى ناديا شبيبة الساورة ومولودية الجزائر ممثلا الجزائر الوحيدين في المنافسة العربية بعد إقصاء شباب قسنطينة في الدور السادس عشر على يد نادي المحرق البحريني (3-1, 0-2).