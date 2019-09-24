توفي ثمانية رضع بمصلحة الولادة والأمومة بولاية الوادي إثر نشوب حريق.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، حسب ما ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسجيل وفاة ثمانية رضع ثلاثة بحروق وخمسة بالاختناق وإنقاذ أزيد من 70 شخصا منهم 11 رضيعا و37 امرأة و25 عاملا وعاملة.

وترجع أسباب الحريق الذي وقع في حدود الساعة الرابعة صباحا إلى شرارة كهربائية، حسب معلومات أولية من عين المكان، يكون قد تسبب فيها جهازا طاردا للبعوض، وقال وزير الصحة محمد ميراوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، أنه سيتنقل إلى الوادي للوقوف على ملابسات الحادث المأساوي كما تقرر فتح تحقيق.