سجل أمس الإثنين عدة تسربات للغاز داخل العشرات من عمارات حي 2150 سكنا، المتواجد بالتوسعة الغربية في مدينة علي منجلي (قسنطينة)، مما تسبب في حالة من الذعر لدى سكان هذا الحي .

و قد تم معاينة هذه التسربات خلال اليومين الأخيرين في مختلف شقق هذه العمارات التابعة للمجمع رقم 4 بهذا الحي، حسب الشهادات التي جمعتها وكالة الأنباء الجزائرية من أصحاب هذه السكنات التي تم توزيعها شهر أوت الفارط.

من جهتها، أكدت المكلفة بالإعلام لدى مديرية شركة امتياز توزيع الكهرباء و الغاز بقسنطينة، وهيبة تاخريست، أن هذه التسربات ''ناجمة عن الحالة غير المطابقة للمعايير المطلوبة للأنابيب الناقلة للغاز داخل بعض الشقق وكذا عدم توفر عدادات الغاز على القواطع الآلية ". كما أكدت ذات المسؤولة أن "فرق الصيانة التابعة لشركة امتياز توزيع الكهرباء والغاز المحلية تعمل حاليًا على احتواء هذه التسربات" ، مضيفة أن "جميع الإجراءات الوقائية قد تم اتخاذها لتفادي وقوع أي حادث بهدف ضمان سلامة المواطننين".