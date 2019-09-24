أكد علي ذراع المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه لا يمكن لرؤساء البلديات الرافضين التعاون مع اللجان البلدية المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية التابعة للسلطة إيقاف العملية أو تعطيلها قائلا: "أنهم غير معنيين بتنظيم الانتخابات أصلا وفقا لقانون الانتخابات الجديد".

وأكد ذراع في تسجيل للقناة الأولى، أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلقت عبر أغلب بلديات الوطن وتسير بطريقة عادية ما عدا بعض البلديات لأسباب تقنية ورفض رؤساء البلديات التعاون مع اللجان البلدية التابعة للسلطة.