تمكنت الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار متورطة في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واستصدار دفاتر صكوك بريدية لسلب مبالغ مالية.

وأبرز المكلف بالإعلام محافظ الشرطة عريوة سليم اليوم الثلاثاء، في تصريح إعلامي أن فصيلة المساس بالممتلكات التابعة لذات الفرقة تمكنت من الإيقاع بجمعية أشرار تتكون من أربعة أشخاص متورطين في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واستصدار دفاتر صكوك بريدية جارية ومنح وقبول مزية غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفية وإهانة هيئة نظامية والتبليغ عن جريمة وهمية مع الابتزاز.

وأوضح ذات المصدر أن عملية التوقيف تمت بناء على تحقيقات معمقة حول استصدار صكوك بريدية مزورة وبدون رصيد بقيمة عشرات الملايير سنتيم إثر قيام المتهم الرئيسي بالتواطؤ مع ثلاثة موظفين تابعين لبريد الجزائر باحدى الولايات من أجل استصدار صكوك بريدية باسم الضحية بدون علمه من أجل ابتزازه وسلبه مبالغ مالية.

وقد باشرت ذات الفصيلة تحقيقاتها بعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة وهران إلى ولاية الشلف من أجل توقيف المتورطين الثلاثة واحد تلو الآخر حيث تم حجز بحوزة أحدهم صك بريدي بقيمة 2 مليون دج ودفتر يحتوي على 17 صكا بريديا مزورا .