بعث رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، رسالة تعزية إلى كافة عائلات ضحايا حادث الحريق بمستشفى الوادي، أسدى من خلالها تعليمات للوقوف فورا على الأسباب واتخاذ الإجراءات العاجلة للتكفل بالمصابين وبالآثار المادية و النفسية للمتضررين.

وجاء في رسالة بن صالح: "على إثر الحادث الأليم المؤسف الذي تسبب فيه حريق نشب بمستشفى الأمومة والطفولة لمدينة الوادي، أدى إلى وفاة ثمانية رضع، وفي هذه اللحظات الحزينة التي ابتليت فيها عائلات بفقدان مواليدها وأصيبت بغتة بحرمانها من الاستبشار والسعادة بهم، وفي الوقت الذي أسديت فيه التعليمات للوقوف فورا على الأسباب واتخاذ الإجراءات العاجلة للتكفل بالمصابين و بالآثار المادية و النفسية للمتضررين من جراء هذا الحادث المفجع، أعرب عن عميق تأثري، وصادق تضامني وتعاطفي مع العائلات المفجوعة وكافة ذويها و أقاربها، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر و السلوان".

وختم رئيس الدولة برقيته بـ "و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون".