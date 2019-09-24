أكدت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الثلاثاء، استقالة ناطقها الرسمي والرجل الفاعل في النادي محمد زرواطي، بعد الهزيمة سهرة أمس الإثنين داخل الديار أمام الشباب السعودي (3-1) في ذهاب الدور السادس عشر من الكأس العربية لأندية كرة القدم.

"لقد استقال زرواطي بشكل فعلي من هيئة تسيير نادينا بسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من طرف المناصرين و أطراف أخرى لا تحب الخير للفريق"، حسب ما أكده محمد جبار رئيس شبيبة الساورة لوكالة الأنباء الجزائرية.

وبحسب الأخير، فإن محمد زرواطي، الذي يدين له الفريق بعديد الانجازات والنجاحات وبمساهماته في بناء النادي، ''يستحق كل الاحترام نظرا لعمله من أجل ترقية وتطوير الفريق الوحيد من الجنوب المتواجد في الرابطة الأولى''.