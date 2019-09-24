أصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين حافلة و سيارة سياحية بعين الباي ببلدية الخروب (قسنطينة) حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بمدينة علي منجلي تدخلت اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق الولائي رقم 101 بمحور دوران حي 500 مسكن تطوري بعين الباي ببلدية الخروب لأجل حادث يتمثل في اصطدام بين حافلة وسيارة .

وأضافت مصالح الحماية المدنية بأن هذا الحادث خلف 12 جريحا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 19 و 68 سنة لهم إصابات مختلفة متفاوتة الخطورة تم إسعافهم من طرف الحماية المدنية بعين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى مدينة علي منجلي.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب و ظروف الحادث بدقة.