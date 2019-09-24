تسبب انفجار أنبوب للغاز اليوم الثلاثاء بالرغاية بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة في إصابة شخص بجروح "طفيفة"، حسبما أفاد به بيان مؤسسة توزيع الغاز و الكهرباء بالجزائر.

و حسب ذات البيان، فان الانفجار وقع على الساعة 10سا50 د على مستوى المنطقة المسماة ب "إقامة السلام" بالرغاية حيث تسبب في أضرارا تعرض لها أنبوب غاز قطره 40 بوصة.

و أسفر هذا الحادث في إصابة العامل الذي كان يقوم بأشغال المساكة قرب شبكة أنابيب الغاز.

و حسب ذات المصدر فقد قامت على الفور الفرق التقنية لمديرية التوزيع بالحراش بإصلاح جزء من الشبكة المتضررة و إزاحة الخطر.

و قالت مديرية توزيع الغاز و الكهرباء بان هذا النوع من الحوادث على مستوى المنشآت الغازية أصبح شائعا و تتجدد بكثافة في المدة الأخيرة متسببة في إلحاق أضرار بمنشآت الشركة و كذا الزبائن.