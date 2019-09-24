انفجار أنبوب للغاز في الرغاية بالعاصمة

مجتمع
24 سبتمبر 2019 () - واج/س.أ
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تسبب انفجار أنبوب للغاز اليوم الثلاثاء  بالرغاية بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة في إصابة شخص بجروح "طفيفة"، حسبما أفاد به بيان مؤسسة توزيع الغاز و الكهرباء  بالجزائر.

و حسب ذات البيان، فان الانفجار وقع على الساعة 10سا50 د على مستوى المنطقة  المسماة ب "إقامة السلام" بالرغاية حيث تسبب في أضرارا  تعرض لها أنبوب غاز  قطره 40  بوصة.

و أسفر هذا الحادث في إصابة العامل الذي كان يقوم بأشغال المساكة قرب شبكة أنابيب الغاز.

و حسب ذات المصدر فقد قامت على الفور الفرق التقنية لمديرية التوزيع بالحراش  بإصلاح جزء من الشبكة المتضررة و إزاحة الخطر.  

و قالت مديرية توزيع الغاز و الكهرباء بان هذا النوع من الحوادث على مستوى المنشآت الغازية أصبح شائعا و تتجدد بكثافة في المدة الأخيرة متسببة في إلحاق  أضرار بمنشآت الشركة و كذا الزبائن.

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