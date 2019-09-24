أمر نهار اليوم قاضي التحقيق بمحكمة فرجيوة بإيداع رئيس بلدية تسالة لمطاعي "س. ب" الحبس المؤقت بسجن صتاوة بميلة ، في قضية اتهم فيها بالتآمر و التحريض على ارتكاب جنحة.

القضية التي سبق و أن استدعي فيها رئيس البلدية كشاهد، تم استدعاؤه من جديد كمتهم يواجه فيها تهمة التحريض على ارتكاب جنحة ضد شاب و سوء استغلال النفوذ، و يذكر أن رئيس بلدية تسالة ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني و يترأس ذات البلدية للعهدة الثالثة على التوالي.