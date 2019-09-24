أحبطت اليوم مصالح الدرك الوطني بالمزرعة والشريعة في تبسة محاولة الاستيلاء على 140 راس من الماشية وتم العثور على جثة احد الجناة

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فان احد الموالين بالمنطقة الريفية المسماة كاف لعمامير تعرض ليلة الاثنين إلى الثلاثاء لعملية سطو من طرف مجهولين ملثمين اين تم الاستيلاء على 140 رأس من الماشية وتابعت العصابة سيرها في الأودية والمنطقة الجبلية الوعرة التضاريس لمحاولة الفرار في اتجاه الحدود مع ولاية خنشلة . وسمحت عملية تقفي اثر القطيع بالعثور على 120راس واكتشاف جثة شخص متوفي حديثا وعليه أثار الكدمات وترجح انه من بين أفراد العصابة تهاوى في احد الاودية ولقي مصرعه بعين المكان.

وقد استرجع الموال قطيعه فيما تستمر إجراءات البحث والتحري للقبض على بقية أفراد العصابة بعد تشريع جثة احدهم الهالك أثناء عملية الفرار وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة