تسجيل عشرات الحالات لبعوضة النمر بميلة
شهدت عدة بلديات بولاية ميلة انتشارا لبعوضة يرجح أن تكون بعوضة النمر، حيث سجلت عشرات الحالات للإصابة بلدغات هذا النوع من البعوض، والتي تخلف آثارا تتمثل في التورم الجليدي و الأحمرار و الانتفاع والحكمة الشديدة على مستوى المكان الذي يتعرض للدغ.
و من بين البلديات التي سجلت فيها حالات إصابة ميلة، القرارم، وادي النجاء الرواشد، التلاغمة و شلغوم العيد.
و حسب رئيس منظمة حماية المستهلك بميلة علي بن صالح فقد تم تسجيل 12 حالة تم التكفل بها بمستشفى ميلة، في حين اكتفى بعض المصابين بالعلاج بالطرق التقليدية دون التنقل للمستشفى.
و قد ظهر هذا النوع من البعوض منذ شهر بميلة وخلف عدة إصابات لم يتم الانتباه إليها إلى أن ارتفع عدد المصابين. وقد دعت منظمة حماية المستهلك السلطات التدخل للحد من انتشار و تكاثر هذا البعوض و اتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة استعجاليه و مكافحتها.