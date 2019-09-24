شهدت عدة بلديات بولاية ميلة انتشارا لبعوضة يرجح أن تكون بعوضة النمر، حيث سجلت عشرات الحالات للإصابة بلدغات هذا النوع من البعوض، والتي تخلف آثارا تتمثل في التورم الجليدي و الأحمرار و الانتفاع والحكمة الشديدة على مستوى المكان الذي يتعرض للدغ.

و من بين البلديات التي سجلت فيها حالات إصابة ميلة، القرارم، وادي النجاء الرواشد، التلاغمة و شلغوم العيد.

و حسب رئيس منظمة حماية المستهلك بميلة علي بن صالح فقد تم تسجيل 12 حالة تم التكفل بها بمستشفى ميلة، في حين اكتفى بعض المصابين بالعلاج بالطرق التقليدية دون التنقل للمستشفى.

و قد ظهر هذا النوع من البعوض منذ شهر بميلة وخلف عدة إصابات لم يتم الانتباه إليها إلى أن ارتفع عدد المصابين. وقد دعت منظمة حماية المستهلك السلطات التدخل للحد من انتشار و تكاثر هذا البعوض و اتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة استعجاليه و مكافحتها.