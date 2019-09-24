حسب صحيفة ماركا الإسبانية يعتزم فريق برشلونة الإسباني إدخال تغيرات على تركيبته البشرية، حيث ينوي التخلي عن خمسة لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية وعلى أقصى تقدير في الصيف المقبل. ووفق ذات المصدر فإن الأمر يتعلق بكل من إيفان راكيتيش وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي بالإضافة إلى الموهبتين الصاعدتين موسى واغيه وكارليس ألينيا.

وليس الهدف من بيع هؤلاء اللاعبين هو تقليص طاقم الفريق فحسب، وإنما أيضا توفير السيولة المالية اللازمة في ظل وجود رغبة ملحة في إعادة نيمار من باريس سان جرمان إلى برشلونة.

وسيحصل الفريق الكاتالوني على عائدات مالية مهمة إذا نجح في بيع اللاعبين السالف ذكرهم، فالقيمة السوقية لراكيتيش وفيدال مثلا تبلغ حاليا 35 و 15 مليون يورو على التوالي، حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في بورصة اللاعبين. أما قيمة الفرنسي أومتيتي فتبلغ 45 مليون يورو، في حين تقدر قيمة موسى واغيه بـ 30 مليون يورو.

وحسب مصادر إعلامية فرنسية فإن باريس سان جيرمان يطالب بـ 300 مليون يورو مقابل التخلي عن نيمار، علما أنه انتقل من النادي الكتالوني إلى الباريسي مقابل 222 مليون يورو.