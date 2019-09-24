قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يتوجب على الأمم المتحدة أن تدعم الشعب الفلسطيني بما هو أكثر من الوعود.

وأضاف "إذا لم يتحرك ضميرنا لمشاهد القتل الوحشية لامرأة فلسطينية بريئة من قبل قوات الأمن الصهيوني فلم يعد للكلام معنى".

وذكّر بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يطبقان القرارات المتعلقة بالكيان الغاصب، وتساءل: إذًا ما الفائدة من الأمم المتحدة؟ إذا لم نكن مؤثرين عبر قراراتنا التي نتخذها فأين ستتجلى العدالة؟

وقال إن "الحل يكمن في تأسيس دولة فلسطينية بأسرع وقت ممكن تكون مستقلة وأراضيها متجانسة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".