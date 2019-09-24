أصبح التيار لا يمر هذه الأيام بين رئيس دائرة الغزوات في تلمسان ورئيس البلدية بسبب مواقف هذا الأخير الذي أصبح لا يبالي باجتماعات المسؤول الأول عن الدائرة، فقد غاب رئيس المجلس الشعبي عن اللقاء الخاص بالتنمية المستدامة ”كابدال” الذي تحتضنه مدينة الغزوات، على اعتبار أنها بلدية نموذجية لهذا المشروع الذي يمونه صندوق الاتحاد الأوروبي، فأمام الحاضرين من ضيوف وأجانب، راح رئيس الدائرة يصب جام غضبه على رئيس البلدية. وقد سبق هذه الحادثة في الأيام الماضية أن عقد رئيس دائرة الغزوات اجتماعا تحضيريا حول كيفية التعامل مع الوضع في حالة وقوع فيضانات، خصوصا ونحن في بداية موسم الأمطار والتقلبات الجوية المفاجئة، فغاب المسؤول الأول عن البلدية مرة أخرى عن الاجتماع ما جعل رئيس الدائرة يشعر بالإهانة.