توقفت المباراة التي جمعت بين فريقي شبيبة القبائل بالضيف شباب بلوزداد, برسم الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم, في الدقيقة 81, بعد وقوع أعمال شغب في مدرجات ملعب اول نوفمبر بتيزي وزو.



وكان شباب بلوزداد متقدما بنتيجة (3-0), بفضل كل من جرار (10) وبلحول (74 و 77), لتقع أعمال عنف في المدرجات والتي انجر عنها اقتحام مجموعة من الانصار لأرضية الميدان, الامر الذي دفع بالحكم الرئيسي, قموح, الى إعلان نهاية المباراة.



وسيتم انتظار قرار الرابطة المحترفة لكرة القدم التي ستفصل في القضية خلال الايام القليلة المقبلة.