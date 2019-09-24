تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بفوزه السهل على بريستون نورث إند من الدرجة الأولى بثلاثية نظيفة في مباراة أشرك خلالها مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا تشكيلة غاب عنها الكثير من النجوم وعلى رأسهم البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وافتتح رحيم ستيرلينغ التسجيل لسيتي في الدقيقة 19 بعد تمريرة من الإسباني ايريك غارسيا، فتلاعب الجناح الانكليزي بالمدافعين وأظهر مهارة كبيرة بالتغلب عليهم قبل أن يكمل طريقه نحو المرمى بتسديده خادعة من نقطة الجزاء.

وضاعف البرازيلي غابريال جيزوس النتيجة لفريق "سيتيزنس" بعد تمريرة متقنة من ستيرلينغ، لينسل بعدها بين المدافعين ويسدد بيسراه في الجهة العكسية بين قدمي الحارس (35).

وساهم الإسباني دافيد سيلفا باضافة الهدف الثالث لفريقه بعدما استلم تمريرة ستيرلينغ ودخل عن الجهة اليسرى وحاول تمريرها إلى احد زميليه البرتغايل برناردو سيلفا أو جيزوس المتواجدين في المربع الصغير، لكن المدافع ريان ليدسون حاول قطعها لترتطم به وتحول طريقها إلى المرمى بعيداً عن متناول الحارس.