يقوم وزير الطاقة، محمد عرقاب، بزيارة إلى إسطنبول التركية الخميس المقبل لحضور حفل توقيع عقد إنشاء مجمع للبتروكيماويات بين مجمع سوناطراك و شركة "رونسانس" التركية، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة .

و يعمل هذا المجمع المرتقب استحداثه على تحويل مادة البروبان إلى البوليبروبلين بتركيا. وتصل القدرة الإنتاجية لهذا المشروع الضخم المرتقب إنشاؤه في منطقة كايهان بمحافظة عدنة التركية، إلى 450.000 طن من مادة بوليبروبلين سنويا .

وسيسمح هذا المشروع للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" بضمان منفذ لغاز البروبان الجزائري على المدى الطويل إلى غاية 2040، كما يسمح أيضا بتنويع و تثمين مواردها الغازية.