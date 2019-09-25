دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة كاف مختار، ببلدية مروانة، بولاية باتنة، أمس الثلاثاء، تسعة مخابئ للإرهابيين، وست قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة لمواد ومعدات تدخل في إعداد المتفجرات، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقف حراس الحدود وعناصر الدرك بتلمسان، تاجري مخدرات وحجزوا 5 قناطير و10 كيلوغرامات، من الكيف المعالج، فيما تم حجز 1.4 كيلوغرام من نفس المادة كانت بحوزة مروج مخدرات بوهران.

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام، 5 أشخاص، وضبطت منهم 6 مولدات كهربائية، 6 مطارق ضغط، بالإضافة إلى 3.4 طن من المواد الغذائية و4000 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

فيما تم حجز 2316 وحدة من مختلف المشروبات و17 قنطار من مادة التبغ ببسكرة.