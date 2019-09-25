يزور الجزائر وفد من خبراء الأمم المتحدة في مهمة تندرج في إطار استعراض مجهودات الجزائر في مجال مطابقة التشريع الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة العدل.

وأضاف ذات المصدر، أن مهمة الوفد الأممي، الممتدة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري تشمل "جانبي الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات"، مشيرا إلى أن هذا الوفد يضم "خبيرين من دولتي كينيا وغانا وممثلين اثنين عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في حين تتابع العملية عن الجانب الجزائري،"خلية دائمة على مستوى وزارة العدل تشمل كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته".

وأشار البيان، إلى أن عملية الاستعراض تعد "إجراء تخضع له كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، وهي تجمع بين التقييم الذاتي والتقييم من طرف النظراء، بهدف إبراز التجارب والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجهها الدول في تطبيق الاتفاقية الأممية، حيث تتميز العملية بالشفافية والموضوعية والحياد".

وذكرت الوزارة، بأنه قد سبق للجزائر أن"تلقت زيارة مماثلة سنة 2013، وتوجت بتقرير منشور على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وعلى مواقع وزارة العدل والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد"