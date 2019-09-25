يتواجد بالجزائر منذ 23 سبتمبر الجاري وفد من مسؤولين وخبراء للشركة النفطية الأمريكية شيفرون بهدف دراسة مع نظرائهم من الشركة النفطية الجزائرية سوناطراك سبل الشراكة المحتملة بين الطرفين.

وقد جاء اليوم الأربعاء في بيان لمجمع سونا طراك أنه تم عقد مجموعة من ورشات العمل التقنية لتحديد واستكشاف فرص الشراكة المختلفة بين الطرفين.

وأوضح البيان انه "بعد العروض المختلفة التي قدمها خبراء سوناطراك، أظهر وفد شيفرون اهتماًما كبيًرا بإمكانيات القطاع المنجمي الجزائري حيث تم تحديد قطاعات الشراكة"، كما تم الاتفاق على أجندة الخطوات القادمة والنهج المتبع من قبل الشركتين.